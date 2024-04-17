تفاصيل أول منطقة للنسيج والمفروشات بحوش عيسى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات الجديدة خاصة بالمناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى، ويعتبر المجمع الصناعى للغزل والنسيج بمنطقة حوش عيسى من أهم المشروعات الجديدة، والمقام على مساحة 15 فدان ويضم 6 مصانع كبيرة و صغيرة إضافة إلى إقامة 864 ورشة للنسيج.

ويأتى تنفيذ المنطقة النسيجية بحوش عيسى فى إطار تدشين المبادرة الرئاسية لإقامة 13مجمع صناعى بمحافظات الجمهورية لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة مليار و400 مليون جنيه .

وتم الإنتهاء من الأعمال الانشائية للمنطقة النسيجية، وكذلك تم تنفيذ اعمال المرافق بتكلفة 120مليون جنيه تمهيدا لأفتتاحها فى القريب العاجل.

كما يضم المشروع الجديد منطقة إدارية وتجارية تشتمل على "مبنى إدارى - منفذ بيع - خدمات بنكية - مبنى المعارض"، إضافة إلى المنطقة الخدمية وبها مسجد وعدة كافيتريات ومطاعم .



