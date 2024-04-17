اليوم السابع
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"تصديري الكيماويات": نستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنوياً

الأربعاء، 17 أبريل 2024 10:17 ص
"تصديري الكيماويات": نستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنوياً خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
كتب إسلام سعيد

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قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لافتا إلي أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها احداث طفرة في صادرات القطاع

أوضح أنه يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا  معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمانينة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس ويأتي علي رأسها تحسن المناخ الاستثمارى للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.

قال أبو المكارم إن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات لافتا إلي  مقترح  لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات  لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر.


أكد أبو المكارم علي أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن ال60يوم لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقه له والا تزيد عن هذة المدة .

وأشار إلي أهمية مد دعم الشحن لاسواق اخرى بخلاف السوق الإفريقي كاسواق أوربا وامريكا مؤكدا علي ان هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمه عن خفض التكلفة.

وأكد أبو المكارم علي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعه المحليه واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجه محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي  تنعكس في زيادة القدرة التنافسية المنتجات المصنعه محليا


 







صادرات الكيماويات

الصادرات الكيماوية

صادرات مصر

صادرات مصر الكيماوية




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