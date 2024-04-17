بورصة الدواجن اليوم.. الكيلو يتراجع إلى 80 جنيها بالمزرعة

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة تراجع ليهبط سعر الكيلو من 85 إلى 80 جنيها ويصل المستهلكين بين 90 إلي 93 جنيها، فى المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو إلى 83 حينها مقابل 85 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلي 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة حالياً 80 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت مستويات 160 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 160 جنيها بالمزرعة.