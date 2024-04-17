بالأسماء.. 11 متقدما لمنصب عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

انعقدت اليوم اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الآداب جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، وعضوية كل من الدكتور صقر أحمد صقر رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور فتحى مصطفى الشرقاوى من جامعة القاهرة، والدكتور السيد العربى حسن من جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبدالحليم دراز أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة المنوفية.

والتقى رئيس الجامعة بالمتقدمين مؤكدا على أهمية تكاتفهم وتعاونهم جميعا للصالح العام ولخدمة وتطوير الكلية التى تعد من الكليات العريقة بالجامعة وتضم عدد كبير من الأقسام المتخصصة فى العلوم الإنسانية والأدبية والاجتماعية، متمنيا للجميع التوفيق.

هذا وقد استمعت اللجنة للعرض المقدم من كل متقدم ومقترحاته لتطوير الكلية ومناقشة الخطة المقترحة لكل منهم، حتى يتسنى للجنة اختيار أفضل المرشحين لشغل هذا المنصب.

ضمت قائمة المرشحين 11متقدما هم: الدكتور لطفي كمال عزاز أستاذ العمران ونظم المعلومات الجغرافية ورئيس قسم الجغرافيا، الدكتور خالد أحمد حمزة أستاذ الآثار والحضارة المصرية ووكيل الكلية لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسن السيد خطاب أستاذ الدراسات الإسلامية قسم اللغة العربية، الدكتور عمرو عبد العلى علام أستاذ الدراسات العبرية والإسرائيلية المعاصرة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ماهر حمدي محمد أستاذ الجغرافيا السياسية قسم الجغرافيا والمساحة والنظم، الدكتور خالد السيد زيادة أستاذ علم النفس، الدكتورة غادة محمد عبد القوى أستاذ اللغويات الفارسية، الدكتور موسى فتحي عتلم أستاذ بقسم الجغرافيا، الدكتورة علا عبد المنعم الزيات أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع، الدكتور محمود محمد فتح الله أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية، الدكتور عبد الفتاح السيد عبد الفتاح أستاذ علم النفس.