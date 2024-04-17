اليوم السابع: مصر وصربيا تشددان على ضرورة تحقيق الاستقرار فى المنطقة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر وصربيا تشددان على ضرورة تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

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محطة قطارات صعيد مصر متحف ومزار سياحى.. صممت على الطراز المصرى القديم وتضم مولا تجاريا ضخما لخدمة المنطقة المحيطة.. و"النقل" تنتهى من التشطيبات

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رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول نشاط صناديق الاستثمار فى الذهب.. إصدار صندوق ثان وبحث طلب ثالث بعد النتائج الإيجابية لإطلاق الأول.. وزيادة عدد المتقدمين للاستثمار فى المعدن النفيس إلى 103 آلاف حتى نهاية مارس 2024

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أول اجتماع للنقابات بدول «بريكس» يناقش إدارة هجرة العمالة بين مصر وروسيا





مد مظلة التأمين الصحى الشامل لمحافظات جديدة بوابة ترسيخ العدالة الاجتماعية.. نواب: توجيهات الحكومة بسرعة ضم محافظات جديدة للمنظومة يحقق فرصا متساوية فى الحصول على خدمات صحية أعلى جودة.. ومطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص

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