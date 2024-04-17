الواردات المصرية من آلات الحلج والنسيج ترتفع لـ30 مليون دولار أوائل 2024

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الواردات المصرية من الآلات وماكينات حلج ونسيج في بداية العام الجارى 2024، وأصبحت ضمن قائمة أكثر السلع التى ارتفعت صادرتها فى تلك الفترة.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك الآلات بلغت نحو 30 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 25 مليون دولار في شهر يناير عام 2023، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين دولار ونسبة زيادة بلغت 20.6%.

وجاء ارتفاع الواردات من آلات الحلج والنسيج في الوقت الذي تراجعت فيه إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 5.54 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بتراجع بلغت قيمته مليار و88 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 25.3%.

وساهمت بعض السلع في تراجع واردات مصر خلال يناير الماضي، ومن بينها واردات القمح وتراجعت بنسبة 41.8%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، ثم أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.9%، وأخيراً واردات الذرة بنسبة 15.1%.