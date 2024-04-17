وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تتفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء منذ قليل اليوم الأربعاء، قصر ثقافة طورسيناء، يرافقه عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وآمل عبدالله رئيس قصور القناة وسيناء وأحمد فريج مدير عام مديرية الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المسرح الشتوي الذي يضم نادى الأدب ومكتبة والمسرح يضم 250 كرسى وشاشات وكاميرات عرض.

وأمرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة برفع كفاءة المسرح وعرض شاشات السينما خلال الصيف وتفقد نادى الأدب

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني العروض الفنية السيناوي ترحيب بها كما تفقدت معرض المشغولات البدوية بمدينة طور سيناء وكذلك متابعة سير العمل بالمسرح المشكوف بطور سيناء لرفع كفاءة المسرح الشتوي.