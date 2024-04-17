العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة ربة منزل داخل منزلها بمدينة المنيا في ظروف غامضة، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة سيدة داخل منزلها باحد الاحياء في مدينة المنيا، في ظروف غامضة.

إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 70 عام داخل منزلها.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها من أجل كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة فيما أخطرت النيابة الطب الشرعي للكشف على الجثة وإعداد تقرير حول وجود شبهة جنائية من عدمه.