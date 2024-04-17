السفير الهندى بالقاهرة يطلق حملة جديدة للترويج السياحى لدولة الهند

كتبت: هناء أبو العز

أطلق السفير الهندى بالقاهرة أجيت جوبتيه، حافلة للترويج السياحي بهدف تسليط الضوء على الهند، كوجهة سياحية جاذبة للمصريين، ويظهر على الحافلة من الخارج مجموعة صور متنوعة لمشاهد من جميع أنحاء الهند، لتسير الحافلة في عدد من المسارات الشهيرة فى القاهرة.

وتواصل سفارة الهند نشاطها المكثف للترويج للسياحة، ففي وقت سابق من عام 2023، قامت بتنظيم حملة للترويج السياحي في أحد الفنادق بميدان التحرير شارك فيها أكثر من 40 مرشدًا سياحيًا من القاهرة، وبعد النجاح الذي حققته تلك الفعالية، يمثل إطلاق هذه الحافلة الفعالية التالية للترويج للهند كأحد المقاصد السياحية المفضلة لدى المصريين.

وتضم الهند العديد من أماكن الجذب السياحي مثل جبالال هيمالايا المغطاة بالثلوج، والغابات الدائمة الخضرة على الساحل الغربي، والآثار والقلاع الهندية المبهرة في شمال الهند والعديد من المعابد والمقابر الأثرية، وغيرها.

والجدير بالذكر أن الهند هي البلد الذي يشتهر أيضاً بأفلام بوليوود، والطعام الحار، والعديد من أصناف الحرير والمنسوجات وأكثر من 40 موقعًا للتراث العالمي المعترف بها من جانب منظمة اليونسكو، كما أن الهند لديها ما يلائم جميع الأذواق. ومع تسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة ونيودلهي وبين القاهرة ومومباي، انخفض زمن رحلة السفر بين الهند ومصر إلى ست ساعات فقط، وعلاوة على ذلك، تحرص القنصلية الهندية في الزمالك على تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات السياحية للمصريين.



كما تعتزم السفارة الهندية تنظيم المزيد من الفعاليات في المستقبل القريب للترويج للسياحة الهندية.

