اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند تقدم 13 منحة دراسية للطلاب المصريين

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:20 ص
الهند تقدم 13 منحة دراسية للطلاب المصريين اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة
(أ ش أ)

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أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الاثنين، عن تقديم المجلس الهندى للعلاقات الثقافية، التابع لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، 13 منحة دراسية للطلاب المصريين فى إطار برنامج منح الصداقة الهندية الإفريقية للعام الدراسى 2024-2025.

وذكرت السفارة في بيان صحفى، أن هذه المنح تشمل برامج الدراسة بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا والحصول على درجة الدكتوراة في مختلف الجامعات والمعاهد الهندية.

وأوضحت أنه يتعين على الطلاب المهتمين بالدراسة، التسجيل والتقديم على البوابة الإلكترونية التابعة للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية، وذلك حتى 31 مايو 2024.

وأضافت السفارة أنه يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة التقديم في برامج المرحلة الجامعية وبرامج الدراسات العليا، بينما يتاح برنامج الحصول على درجة الدكتوراه للطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 50 سنة.

ووفقا للبيان، فإن الدراسة تتم باللغة الإنجليزية، وتشمل المنحة تكلفة السفر، ومصروفات الدراسة، وبدل إعاشة، والإقامة بمدينة الطلاب.







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