اليوم السابع
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السجن المؤبد لـ 3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:32 م
السجن المؤبد لـ 3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج سجن
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا"  و"م.ع.ا"و"ح.ا.م"  بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار في مخدر الحشيش  بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث ، مفادها قيام المتهمين  بتكون تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى مخدر الحشيش  بدائرة المركز،  وترويجه على عملائهم على  نطاق واسع من راغبى الشراء والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزته عدد من قطع الحشيش  كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







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السجن




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