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الرئيس السيسى: اتفقت مع عاهل البحرين على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:24 م
الرئيس السيسى: اتفقت مع عاهل البحرين على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه اتفق مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء فى الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملا بمستقبل؛ توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع عاهل البحرين بقصر الاتحادية اليوم.







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