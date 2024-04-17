اليوم السابع
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الرئاسة الجزائرية: تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:04 م
الرئاسة الجزائرية: تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الجزائرية ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ترأس اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.


يذكر أن المجلس الأعلى للأمن الجزائري يعد هيئة استشارية "مسؤولة عن إسداء المشورة للرئيس الجزائري بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي" ، وفقًا للدستور الجزائري.


وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية، والداخلية، و العدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات)، والمدير العام للأمن الداخلي، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).

 







الجزائر

عبد المجيد تبون

المجلس الأعلى للأمن بالجزائر

حكومة الجزائر




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