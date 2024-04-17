التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بالترعة الفؤادية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقا بالترعة الفؤادية دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزى، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع، وتم انتشال الجثة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج بوصول الطفل عبد الله هـ. ع. هـ. 6 سنوات إلى مستشفى العسيرات المركزى جثة هامدة (ادعاء غرق).

وبسؤال والدته هيام ب. ا. ا. 46 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو المذكور أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بترعة الفؤاديه المجاورة للمنزل مما أدى لغرقه ووفاته، ونفت وجود شبهة جنائية. بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.