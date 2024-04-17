ارقدى فى سلام يا حبيبة.. محطات لواقعة "فتاة الشروق" آخرها المشدد لسائق أوبر

كتب إيهاب المهندس

كان لها من أسمها نصيب، فهى "حبيبة"، وأحبها وتعاطف معها الجميع، وخلال السطور التالية سنعرض أبرز محطات قضية حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة الشروق"، والتي وافتها المنية بعد الواقعة، نتيجة للإصابات البالغة التى تعرضت لها بعد قفزها من السيارة التى كان يقودها سائق أوبر المتهم بالشروع فى خطفها.

ـ المجنى عليها استقلت سيارة اوبر قيادة المتهم يوم 21 فبراير الماضى، وقفزت منها بسبب خوفها من المتهم بعدها تم نقل المجنى عليها لإحدى المستشفيات بمدينة الشروق وحالتها حرجة.

ـ دخلت المجنى عليها المستشفى فاقدة الوعى، بعد مرور 20 يوما على الواقعة خرجت روحها إلى بارئها فى 14 مارس الماضي.

- فى مشهد حزين ودع الألاف حبيبة فى جنازة رسمت الحزن على وجوه كل من سمع قصتها، ويبقى حزن الفراق الاشد على أهلها وأصديقائها.

ـ دفاع أسرة المجنى عليها أكد فى فى 21 مارس الماضى، أن النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات بعدة تهم منها الشروع فى الخطف وتزوير أوراق وتعاطى مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

ـ محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عامر جادو حددت فى 27 مارس الماضى، جلسة 15 أبريل الجارى لبدء محاكمة المتهم محمود هاشم 34 سنة سائق بشركة أوبر أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عاطف رزق.

- العدالة الناجزة جعلت محكمة جنايات القاهرة تستمع لاقوال المتهم والشهود النيابة العامة لتصدر حكمها فى أولى جلسات المحاكمة.

- خلال جلسة المحاكمة وجه ممثل النيابة العامة حديثه للمتهم وردد قائلا: "روح حبيبة ستطاردك طيلة حياتك.. وحبست المجنى عليها داخل السيارة لدقائق.

- أوراق الدعوى تكاد تنطق بإثبات التهمة على المتهم من كثرة الأدلة التى تحتويها، لتقضى الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجنى عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانونى لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمى التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومى آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التى يعمل بها، فتبينت فى واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.