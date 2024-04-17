اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:47 م
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إعلام إسرائيلى عن مصدر أمنى: رد تل أبيب المرتقب على إيران سيكون مضاعفا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:45 م
إعلام إسرائيلى عن مصدر أمنى: رد تل أبيب المرتقب على إيران سيكون مضاعفا مسيرات إيرانية
إبراهيم حسان

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، أن الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران سيكون أضعف من الهجوم الذي خططت إسرائيل له في البداية، في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وحث وزير الخارجية الألماني، إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد الصراع مع إيران.

وذكرت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، أن مشروع القانون يدعو لإرسال 8.12 مليار دولار لمساعدة تايوان ومواجهة الأنشطة الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مضيفه أن مشروع قانون جمهوري يدعو إلى تقديم 60.84 مليار دولار كمساعدات أوكرانيا.







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