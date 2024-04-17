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إصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:30 م
إصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا حادث انقلاب - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 20 شخص فى حادث  انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة  عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم،  امام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

إنتقلت سيارات الإسعاف الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بسبب  السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 







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