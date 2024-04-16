28 إبريل.. انطلاق مؤتمر الاستثمار البيئى الدولى الثانى بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، موعد انطلاق مؤتمر البيئة الدولى الثانى للجامعة، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "الاستثمار البيئى ورؤية مصر 2030"، والمقرر انعقاده الأحد الموافق 28 من أبريل الجارى، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأكد النعمانى، على أن مؤتمر الاستثمار البيئى يعكس اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بملف البيئة بشكل عام والتحول للاقتصاد الأخضر بشكل خاص، إضافة إلى بحث آليات التكيف مع التغيرات المناخية والتصدى للآثار الضارة والنتائج السلبية الناجمة عن تغير المناخ، مضيفًا أن تنظيم المؤتمر يأتى استكمالا لدور مصر القيادى فى الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، لتعزيز مسارها نحو التحول الأخضر، وحماية الموارد الطبيعية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يتم تنظيمه وفقًا لما تشهده مصر فى الآونة الأخيرة من اهتمام ملحوظ فى تطوير القطاع البيئى، والذى يشمل الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى دعم عمليات التحول الأخضر بالقطاعات المختلفة فى الدولة للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن الجامعة تقوم بدورها المجتمعى والخدمى للحفاظ على البيئة، وتساهم بشكل كبير فى دعم خطط الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتفعيل المبادرات البيئية التى من شأنها نشر ثقافة التحول الأخضر، وبناء مجتمع مسئول قادر على التعامل مع التغيرات المناخية.

وأوضحت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر، أن الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر تسير على قدم وساق، وجارى الانتهاء من تحديد المسئوليات وتوزيع المهام على اللجان المنظمة للمؤتمر، مضيفة أن محاور المؤتمر تناقش عدد من الموضوعات الهامة ومنها فرص وتحديات الاستثمار الأخضر كأحد آليات التنمية المستدامة، الاستثمار البيئى فى المؤسسات التعليمية ومناهج التعليم الخضراء، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، إلى جانب بحث كيفية تعزيز البيئة الخضراء، وأهمية الاستثمار فى شهادات الكربون لخفض الانبعاثات، وكذلك مناقشة الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتأثيرها على البيئة، ودور الإعلام فى معالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار البيئي.