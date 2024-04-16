وزيرة التضامن تستعرض تقريرا لبرنامج الحد من الفقر وتنفيذ مشروعات بمليار جنيه

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن برنامج "الحد من الفقر" والذى تنفذه المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، ويستهدف محافظات الصعيد بالتنمية، حيث أشار التقرير إلى تقديم البرنامج منذ انطلاقه وحتى عام 2023، قروضا دوارة بقيمة تزيد على مليار و174 ألف جنيه لاستخدامها كقروض دوارة فى تنفيذ 385,000 مشروع متناهى الصغر للمستفيدين من الفئات الراغبة فى الالتحاق بسوق العمل بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الحد من الفقر يعد إحدى آليات الوزارة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والذى أولى اهتماما خاصا لمحافظات الصعيد، مع استهداف المناطق الأشد فقرًا فى ضوء أولويات السياسات الاجتماعية والسعى الدؤوب لتحسين سبل الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للنساء فى صعيد مصر، ومن خلال جهود المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برنامج التمكين الاقتصادى بالمؤسسة بإنشاء والتوسع فى مشروعات متناهية الصغر تدر عليهم دخلا يكفى متطلباتهم الحياتية وتوفير حياة كريمة.

وأضاف التقرير أن المشروع قام برفع الحد الأقصى للتمويل ليواكب المتغيرات الاقتصادية ليصبح 30 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه فى السابق، ويتم سداد قيمة القرض والمصروفات الإدارية على أقساط شهرية تصل إلى 24 شهرًا، ويقدم المشروع للمستفيدين خدمات التمويل بمصروفات إدارية بسيطة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 48 جمعية أهلية، منها 17 جمعية فى محافظة أسيوط، و16 جمعية بمحافظة سوهاج و15 جمعية بمحافظة قنا.

والجدير بالذكر أن البرنامج قد قام بتدشين مرحلته الثانية بمحافظة قنا بإجمالى قروض دوارة تقارب 30 مليون جنيه، حيث تم تسليم عقود المرحلة الثانية من الإسناد لعدد 15 جمعية أهلية بمحافظة قنا، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى لمواجهة الفقر بالصعيد وتنميته، وفى إطار رفع المهارات تم تنفيذ برنامج تدريبى استهدف العاملين بمشروع الحد من الفقر على مستوى المركز الرئيسى للمشروع بالمؤسسة والعاملين بالمكاتب الإقليمية للمشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لضمان التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية التى تعد شريكا فى تنفيذ المشروع الذى يهدف إلى التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية فى المحافظات الثلاث.