واشنطن بوست: دعم أمريكا لإسرائيل بغزة يفوق دعمها لأى دولة منذ الحرب العالمية

واشنطن (أ ش أ)

سلط مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على المظاهرات الحاشدة التى اجتاحت الولايات المتحدة أمس الاثنين، تأييدا للشعب الفلسطينى الذى يعانى من ظروف معيشية غاية فى الصعوبة بسبب الحرب بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والتى نشبت فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من نيها ماسي ودانيال واو، أن تلك المظاهرات أدت إلى تعطيل المرور لعدة ساعات على الطرق السريعة وفوق الكباري، موضحا أن منسقي تلك المظاهرات من النشطاء السياسيين أعلنوا أنهم بصدد تنسيق مقاطعة اقتصادية لمدة يوم واحد كنوع من الضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المظاهرات عطلت حركة المرور في العديد من المناطق مثل سان فرانسيسكو وأوكلاند وكاليفورنيا حيث قام المتظاهرون بتكوين سلاسل بشرية مما أعاق حركة المرور لمدة أربع ساعات.

ولفت إلى أن المتظاهرين في نيويورك عطلوا حركة المرور فوق كوبري بروكلين، ونظموا مظاهرات في وول ستريت، فيلادلفيا، شيكاغو، ميامي وسان أنطونيو.

وأوضح أن التوترات داخل العديد من الدوائر في أمريكا حول الحرب في غزة ألقت بظلالها السلبية على العديد من المدن الأمريكية حيث نظم النشطاء العديد من المظاهرات تأييدا للحق الفلسطيني.

ونوه المقال إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الحالية في غزة وتدهور الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع دفعت العديد من النشطاء إلى تنظيم مظاهرات تأييد للشعب الفلسطيني والتي أعربوا خلالها عن اعتراضهم على السياسة التى يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن والعديد من أعضاء الكونجرس تجاه تلك الحرب.

وفي الختام، لفت المقال إلى أن الحرب في قطاع غزة تسببت في مقتل 33,797 فلسطيني على الأقل بالإضافة إلى إصابة ما يربو على 76,465 أخرين طبقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدعم الذى قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل يفوق إلى حد بعيد ما قدمته لأى دولة من دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية.