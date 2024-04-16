واردات مصر من السلع الغذائية تتراجع إلى 716 مليون دولار فى شهر واحد

كتب ـ مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من السلع الغذائية تراجعا كبيرا مع بداية العام الجارى 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الغذائية نحو 716 مليون دولار في شهر يناير الماضي، وفقا لبيانات الجهاز بينما كانت نحو مليار و162 مليون دولار في شهر يناير عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 446 مليون و869 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز، إلى أن تراجع واردات السلع الغذائية جاء مدفوعا بانخفاض الواردات من بعض السلع ومن أهمها زيت النخيل وبلغت قيمة الواردات المصرية منه نحو 83 مليون و211 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل نحو 103 ملايين و328 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 20 مليونا و117 ألف دولار ، يليها واردات مصر من زيوت بذور عباد الشمس وبلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 37 مليونا و566 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 53 مليونا و689 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 16 مليونا و163 ألف دولار.

وانخفضت القيمة الإجمالية للواردات المصرية بنسبة 25.3٪، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خـلال شهر يناير 2024، مقابــل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمهـا القمح بنسبة 41.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، وأدويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.9%، وذرة بنسبة 15.1%.

وبلغت قيـمة العجز فـى الميــزان التجــارى 2.08 مليــار دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 3.32 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض بلغت 37.2٪.