نصائح من الحماية المدنية لتفادى الحرائق بسبب حرارة الجو

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من التحذيرات بسبب خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء لطيف ليلاً، حيث تصل معه درجات أحرارا العظمى على القاهرة لـ 35 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري مثيرة للرمال والأتربة والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.