موسكو وطهران تبحثان قضية مواطن روسى موجود على متن السفينة المحتجزة فى إيران

موسكو (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، هاتفيا، مع نظيره الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان، قضية المواطن الروسى الموجود على متن سفينة محتجزة لدى إيران.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن طهران وعدت ببذل كل ما بوسعها لحل هذه المسألة، مضيفا اتصلت سفارتنا في طهران أيضا بالسلطات الإيرانية على الفور لطلب تمكين وصول ممثلينا إلى المواطن الروسي، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني وعد بتقديم كل دعم ممكن لحل هذه المسألة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كياني سيزور موسكو في الفترة من 18 وحتى 20 أبريل الجاري للمشاركة في مؤتمر موسكو بشأن منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الثلاثاء، سيقوم نائب وزير الخارجية الإيرانى علي باقري كياني بزيارة العاصمة الروسية في الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى للمشاركة في مؤتمر موسكو بشأن منع الانتشار.

وأضاف من المتوقع أن يجري نائب وزير الخارجية الإيراني في سياق زيارته عددا من الاجتماعات مع مسؤولين بوزارة الخارجية الروسية.