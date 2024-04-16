مقتل فلسطينيين على يد مستوطنين بالضفة الغربية

أحمد علوى

قال صلاح بني جابر، رئيس بلدية بلدة عقربا الفلسطينية، إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا فلسطينيين اثنين، الاثنين، في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف رئيس البلدية "حوالي 50 مستوطنا، عدد كبير منهم مسلحون، هاجموا سكان خربة الطويل شرق عقربا.. أطلقوا النار تجاه الشباب مما أدى إلى استشهاد اثنين من الشباب وإصابة آخرين".

وتصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أن شن الاحتلال الاسرائيلى هجوما عسكريا في قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن 460 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية أوالمستوطنين منذ بدء الحرب في غزة.

وفي نفس الفترة، قتل 13 إسرائيليا على الأقل، بينهم اثنان من أفراد القوات الإسرائيلية، على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب إحصاء إسرائيلي.