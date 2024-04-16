مصر تعرض بمؤتمر باريس لدعم السودان مقترحات ومبادرات إنسانية للتعامل مع الأزمة

(أ ش أ)

عرضت مصر خلال مشاركتها فى مؤتمر باريس الدولى حول دعم السودان ودول الجوار مقترحات ومبادرات إنسانية للتعامل مع الأزمة، وللتخفيف من تداعياتها على الشعب السودانى، كإقامة مستودعات إغاثية قريبة من الحدود مع السودان، للتدخل فى حالة حدوث أزمات، وإرسال فرق طبية للعمل بالمستشفيات السودانية وإمدادها بالأجهزة الطبية والأدوية، وفرق طبية أخرى متنقلة في أنحاء السودان.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية ترأس وفد مصر خلال المؤتمر الذي استضافته باريس خلال اليومين الماضيين.

وأضافت الخارجية أن نائب الوزير أكد فى الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر، على أهم الأهداف والمحددات المصرية لجهود حل الأزمة، والتي تشمل التنسيق والتكامل بين مبادرات ومسارات الوساطة المختلفة، وتكثيف العمل على تحقيق وقف إطلاق النار مع بحث الصيغة المطلوبة والمسار الأمثل الذي يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، ويحافظ على مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار، وخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من صياغة رؤية توافقية والبدء في عملية سياسية شاملة، وقيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها خلال مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي عقد في جنيف العام الماضي، والعمل المشترك على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الدعم العسكري المقدم للأطراف السودانية المتحاربة.

كما أجرى نائب وزير الخارجية على هامش المؤتمر لقاءات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المشاركة، لشرح وجهة النظر المصرية، والتوصل إلى توافق بشأن أسلوب الخروج من الأزمة الحالية في السودان.