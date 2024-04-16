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مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:46 ص
مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى انقلاب سيارة ميكروباص- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربى، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل بوابة دهشور وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل بوابة دهشور على حدود الفيوم والجيزة نتيجة إنفجار إطار السيارة وانقلابها، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين والجثامين الى مستشفيات الفيوم وأكتوبر المركزى، ونتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 







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