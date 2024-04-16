مصرع صبى إثر إنقلاب عربة كارو فى المنزلة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي صبي مصرعه، اثر انقلاب عربة كارو في مدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بوصول جثمان صبي، إلي مستشفي المنزلة العام، ادعاء حادث.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين، انقلاب عربة كارو، نتج عنه مصرع يوسف، ر، ال، 14 عاما، مقيم رمسيس ترعة الصعيدي، المنزلة، نتيجة اصابته بنزيف بالمخ والبطن والصدر.

تم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة