مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، فيما اصيب آخر باضطراب بالوعي وإصابة بالغة؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق كفر صقر - أولاد صقر بين قريتي سمعان والقواسم بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى كفر صقر المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول كل من: "السادات محمد" 40 عاما، مقيم بقرية سمعان بمركز كفر صقر، مصابا باضطراب بالوعي وجرح قطعي غائر بالركبة اليمنى، و"وجيه محمود" 60 عاما، مقيم بقرية سمعان بمركز كفر صقر، جثة هامدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطريق كفر صقر - أولاد صقر بين قريتي سمعان والقواسم بمركز كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.