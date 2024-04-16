مصرع شخص صدمته سيارة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخص مصرعه؛ إثر وقوع حادث صدمته سيارة بطريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزى، والتحفظ عليها تتحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "أحمد سعيد" 50 عاما، مقيم بقرية المجفف بمركز ديرب نجم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة بطريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة بمركز ههيا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.