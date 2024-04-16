مسئول روسي: أكثر من 40 دولة ترغب في الانضمام إلى بريكس

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قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين، اليوم الاثنين، إن أكثر من 40 دولة ترغب حاليًا في الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأضاف كاراسين - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية - : "أكثر من 40 دولة قالت إنها ترغب في الانضمام إلى المجموعة ويستمر عدد هذه الدول في التزايد كل شهر".

وأشار إلى أن هذا يثبت أن مثل هذا الشكل الحر والمرن للتعاون داخل البريكس جذاب للغاية، موضحًا أن "العديد من أعضاء البريكس يشتركون في الرأي القائل بأن الاتحاد لا ينبغي أن يتعجل في تبني ميثاق صارم لرؤية كيف يتصرف الاتحاد الأوروبي على نحو يأتي بنتائج عكسية وحتى استفزازية".

وتابع: "حتى الآن، هذا مبرر تمامًا، طالما أن مستقبل البريكس يبدو واعدًا للغاية لجميع أعضائها، فإن عدد المرشحين للانضمام إليها سيستمر في النمو".

وفيما يتعلق بنظام المعاملات المالية لدول البريكس، أشار كاراسين إلى أن هذا موضوع مهم ويناقشه أعضاء المجموعة حيث طرحت العديد من الدول أسئلة مباشرة حول إلغاء الدولرة فيما بينهم.

وأضاف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين: "القضية ملحة للغاية، حيث يتركز الكثير من الاهتمام حول الدولار".

تولت روسيا رئاسة البريكس في الأول من يناير 2024، وتتكون المجموعة، التي تأسست عام 2006، من البرازيل وروسيا والهند والصين.

وفي عام 2011، انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة، وأضافت حرف "S" إلى الاختصار. والآن أصبح لديها 10 أعضاء بعد أن تمت دعوة ست دول جديدة، بما في ذلك الأرجنتين، للانضمام إلى الجمعية في أغسطس 2023، لكن الأرجنتين رفضت الانضمام إلى البريكس في أواخر ديسمبر، في حين أن الدول الخمس الأخرى، وهي مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فيما أصبحت المملكة العربية السعودية وإثيوبيا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024.