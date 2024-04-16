مدير تعليم القليوبية توجه بسرعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بديوان عام المديرية، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وفوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وسيد الغمري مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وإسلام عبد الفتاح مدير شئون الطلبة بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه في بداية الاجتماع هنأت الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وناقشت مجموعة من الأمور الهامة، كما تم متابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 2024/4/15 بشان تنظيم المراجعة النهائية مجاناً لطلاب الشهادتين "الإعدادية والثانوية العامة"، بكل سرعة ودقة لخدمة الطلبة والطالبات.

كما وجهت مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على المدارس ومتابعة تقارير الموجهين والمتابعين لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وكذلك تجهيز ومتابعة استعداد المدارس لاستقبال الامتحانات في الفترة القادمة.

وأكدت على ضرورة الاجتماع مع مسؤولي التوجيه المالي والإداري والمتابعة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمواصلة القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم مع تقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم بالتفعيل الإيجابي لخطط الزيارات الميدانية لضمان أهدافها المنشودة وتحقيق عملية تعليمية يسودها الانضباط في كافة المدارس خاصة مترامية الأطراف في أنحاء محافظة القليوبية.



جانب من اجتماع تعليم القليوبية



جانب من الاجتماع