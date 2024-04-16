محمود حجازى: رأس الحكمة مشروع عملاق وفرصة عظيمة لشركات المقاولات

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، أن مشروع رأس الحكمة واحدا من أهم المشروعات التنموية والعقارية والسياحية والتجارية في مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية لتنوعه وكبر حجمه وأهميته في الوقت نفسه.

أضاف حجازى ل"اليوم السابع" أن المشروع المزمع تدشينه على مساحة تصل لنحو 170 مليون متر مربع، يمثل مجتمعات سياحية وعمرانية وتجارية متكاملة، وبالتالي ستحدث تنمية غير مسبوقة في الساحل الشمالى وفى مصر عامة، خاصة أن المنطقة ستكون واجهة وقبلة للسياح والمستثمرين الأوربيين على وجه الخصوص.

أشار محمود حجازى، انه بخلاف الاستثمارات الضخمة والعوائد الكبيرة التي بلغت نحو 35 مليار دولار للحكومة، فإن المشروع فرصة ذهبية وعظيمة لشركات المقاولات، سواء المقاولات العامة والتابعة لقطاع الأعمال العام أو للقطاع الخاص للحصول على حجم عمل كبير، وبالتالي زيادة في نمو الإيرادات والأرباح للشركات وتشغيل العمال وانتشال بعض الشركات من مشكلاتها المالية .



وشدد على أهمية حرص الشركات العامة وقطاع الأعمال على الفوز بحصة كبيرة من العمل في المشروع؛ لأنه بمثابة إعادة الروح والحياة لها مستقبلا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، معتبرا أن القطاع العقارى قوي ويمكنه جذب المزيد من الاستثمارات.