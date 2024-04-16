اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات فرع الهلال الأحمر المصرى بالعريش

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:49 م
محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات فرع الهلال الأحمر المصرى بالعريش محافظ شمال سيناء يستقبل قيادات الهلال الاحمر
شمال سيناء ـ محمد حسين

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ثمن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الكبير الذي يقوم به فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في استقبال المساعدات المتنوعة وايصالها الي قطاع غزة عن طريق معبر رفح وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء.

وأكد المحافظ خلال استقباله مجلس إدارة الهلال الأحمر برئاسة الدكتور خالد زايد، وفي حضور عبد الرحيم محمود العيسوي، نائب الرئيس، جمال محمد صالح، أمين للصندوق، رائد عبد الناصر سلامة، عضو، ومحمد عزمي، عضو، محمود قويدر، عضو، على الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني خلال أحداث غزة وخاصة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

من جانبه وجه الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الدعم الكبير والي وزيرة التضامن الاجتماعى على تجديد الثقة فى مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء.

واستعرض زايد الجهود التي قام بها الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية من خلال تقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين واستقبال وتخزين وإيصال المساعدات لقطاع غزة وايفاد القوافل العلاجية وتوزيع المساعدات وتدريب المتطوعين الجدد وغيرها من الجهود.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا تحت رقم 177 في ابريل الجاري لتجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية.







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