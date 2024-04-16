اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بتكلفه 20 مليون جنيه..

محافظ سوهاج يفتتح اليوم مبنى الوحدة المحلية الجديد بأخميم

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:00 ص
محافظ سوهاج يفتتح اليوم مبنى الوحدة المحلية الجديد بأخميم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج اليوم قيام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بإفتتاح مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الجديد وذلك في إطار احتفالات عيد سوهاج القومي، وتحت رعاية اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

وتم تنفيذ أعمال مشروع  إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الجديد، على مساحة 900 متر مسطح، بتكلفة 20 مليون جنيه، بالتعاون مديرية الاسكان، ويتكون المبنى من 7 أدوار وبدروم، ويضم غرف إدارية، ومركز تكنولوجي، و 2 سلم، و 3 مصعد كهربائي "أسانسير"، وجاري طرح أعمال التشطيبات النهائية من قبل مديرية الإسكان .

وتم الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء المبنى والمبنى يعد طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للجمهور في إطار الخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية.

 







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