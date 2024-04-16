محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات بشبرا الخيمة ويحرر 134 محضر مخالفة

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المُشاه، التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتُعيق حركة المرور وتُشوه المظهر الحضاري للشوارع، ومتابعة أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، يُرافقه المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن، والعميد خالد تعلب مدير شرطة المرافق، والمقدم حسام العشيري مدير وحدة شرطة مرافق شبرا الخيمة.

وشملت الحملة المرور على عدداً من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من بينها محور الفريق العصار، والشارع الجديد، وشارع ترعة الشابوري، وشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع كريستال عصفور، وامتداد شارع أحمد عرابي حتى منطقة أم بيومي، ومنطقة مسجد التوحيد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر إشغال طريق، و20 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و40 محضر إزالة فورية إشغال مؤقت، و19 محضر ازالة وصلات كهربائية، كما تم مصادرة 5 موازين من الباعة الجائلين لافتراشهم الطريق العام، و15 حالة إزالة لوصلات كهربائية مخالفة، و10 محاضر إزالة إعلانات مخالفة، بالإضافة إلى إزالة 340 حالة إزالة فورية تنوعت ما بين باعة جائلين يفترشون الطُرقات وتند ثابتة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى مصادرة شماسي وعربات كارو وكراسي وأنابيب.

وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وخلال الحملة تم إزالة الباعة الجائلين بتلك الشوارع ومصادرة الاشغالات الموجوده وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات المُتتالية لمحافظ القليوبية للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة، ولإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على أرصفة المارة.

وشدد"الهجان"، على رؤساء الأحياء ونوابهم بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤلي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة، مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهاً بتكثيف حملات النظافة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "الهجان"، أن هذه الجولة تأتي استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من وجود إشغالات، حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم.

كما تابع محافظ القليوبية، خلال جولته أعمال رفع مستوى النظافة العامة بامتداد شارع 15 مايو وشارع 135، وشارع عرابي، ووجه باستمرار رفع تراكمات القمامة من نقاط التجمع ونقلها مباشرة إلى المقلب العمومي، مع تفعيل وانتظام الورديات الليلية لرفع أكبر كميات من القمامة ورفع الأتربة والمخلفات للحفاظ على صحة المواطنين ولخلق بيئة نقية خالية من التلوث وللإرتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأكد الهجان، علي اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مُدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.