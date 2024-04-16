محافظ القليوبية يتفقد 3 مشروعات بقطاع الصحة فى بنها وطوخ بتكلفة 652 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بقطاع الصحة بمدينتي بنها وطوخ بتكلفة تصل إلى 652 مليون جنيه، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين بالاضافه إلي تفقد أعمال توريد 3 أجهزة جديدة بالمعامل المركزية وذلك ضمن جهود المحافظة للنهوض بقطاع الصحة بإعتباره من أهم الملفات التي تعمل المحافظة على متابعتها وتطويرها، جاءت الجولة بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء احمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد إنشاء مبنى جديد بمستشفي حميات بنها بتكلفة إنشائية 60 مليون جنيه، والتي تشمل 16 وحدة غسيل كلوي و19 سرير عناية وجاري التشغيل فى غضون شهر.

ومن جانبه استمع المحافظ، خلال الجولة إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة بالمستشفي، مؤكدا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية الأهالى القليوبية رغم دخولها مرحلة التطوير.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، رئيس مجلس مدينة بنها بتطوير ونظافة المنطقة المحيطة لمبني المستشفي وذلك تماشيا مع أعمال التطوير، كما تفقد الهجان أعمال توريد 3 أجهزة جديدة بالمعامل المركزية ببنها بتكلفة 12 مليون جنيه، حيث تم توريد جهاز HPLC والجهاز يعمل علي تحليل المحليات والألوان والمواد الحافظة وجهاز GC/MS-MS لتقدير متبقيات المبيدات والمواد العضوية في جميع أنواع الأغذية ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وغسيل مرشحات ومياه حمامات السباحة، وجهاز لتقديم خدمة تحليل المخدرات للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية وتأكيد التحاليل الإيجابية للمترددين علي الكومسيون الطبي.

واختتم المحافظ الجولة، بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، حيث تفقد عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.

وتقع المستشفي على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين بتكلفة تصل الى 580 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسم للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

حيث شدد المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل خطوط الكهرباء وشبكة الحريق، كما وجه بزيادة أعداد العمالة حتى يتسنى تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بالمستشفى.



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (1)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (2)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (3)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (4)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (5)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (6)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (7)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (8)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (9)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (10)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (11)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (12)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (13)



محافظ القليوبيه يتفقد 3 مشروعات (14)