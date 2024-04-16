محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى لعام 2023 - 2024

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2023 - 2024حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلي 23 مايو 2024 .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الاربعاء ٢٢ مايو ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ٢١ مايو وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد ١٢ مايو إلى الخميس ٢٣ مايو .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ ، ٣٠ أبريل ، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء ٨ مايو إلى يوم السبت ١١ مايو.



















جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 7