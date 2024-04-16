محافظ الأقصر يشارك بمؤتمر التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما الصينى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، فعاليات مؤتمر ترويجي للتعاون السياحي والثقافي بين مصر والصين بمدينة الأقصر، بعنوان "التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما".

وفي هذا الصدد وفي إطار تعزيز التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين الصين ومصر، أعلن المركز التجاري الصيني المصري عن إطلاق المؤتمر الترويجي «التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما» والذي يتم تنظيمه على ضفاف نهر النيل بمدينة الأقصر، فالمؤتمر من تنظيم هيئة السياحة الصينية، والسفارة الصينية لدى مصر، والملحق الثقافي الصيني بجمهورية مصر العربية، والحكومة الشعبية لمنطقة تشاويانج في بكين.



وتقام فعاليات المؤتمر بمشاركة تشانج اي المستشار الثقافي بسفارة الصين لدى مصر، ووين شيان أمين لجنة الحزب في مجال السياحة والثقافة، والسفير مجدي عامر عضو جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسفير المصري السابق لدى بكين ومستشار محافظ البنك المركزي المصري السابق، وياسر عبد الرازق مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات السياحية والثقافية.

ويهدف المؤتمر الترويجي «التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما» إلى تعزيز التبادل والتعاون بين مصر والصين، فى المجالات السياحية والثقافية والتجارية عبر النهرين «نهر النيل ونهر ليانج ما» وكذلك للكشف التدريجي عن مخطط التنمية التعاونية بين الجانبين، كما يهدف أيضا لاستعراض الفرص الاستثمارية فى مجال السياحة والثقافة التي يتمتع بها الجانبين، وفرص تعزيز التعاون فى ظل القواسم الحضارية المشتركة بين مصر والصين.



مؤتمر التقاء نهر النيل ونهر ليانج ما الصيني