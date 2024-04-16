محافظ أسوان: منظومة الإطفاء الجديدة بالسوق السياحى منعت امتداد حريق مول فيلة.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

كثف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهوده للسيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بمعرض فيلة للأنشطة التجارية بوسط المدينة، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء، و 14 سيارة إسعاف، علاوة على إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من إمتداده إلى داخل السوق.

وأثناء متابعة اللواء أشرف عطية لجهود السيطرة بمرافقة القيادات التنفيذية والأمنية، أعطى المحافظ توجيهاته إلى الدفع بسيارات الإطفاء بمحيط المعرض والشوارع الجانبية والعقارات المجاورة حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة على الحريق ، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى ، وخطوط الغاز الطبيعى.

وكلف محافظ أسوان ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لـ 10 حالات تعرضت لإصابات خفيفة ، دون وقوع خسائر فى الأرواح ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى ، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المحال التجارية ، والعقارات السكنية.

ووجه أشرف عطية إلى قيام مديرية التضامن الإجتماعى والجهات المعنية بحصر الخسائر لصرف التعويضات وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، وإحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لإتخاذ الإجراءات اللازمة.



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