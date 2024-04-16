مجلس أرمنت بالأقصر يقود حملات نظافة ورفع إشغالات من شوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملات نظافة وتمهيد للطرق الداخلية ورفع الإشغالات، وذلك إستمراراً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين، ووفقاً لتعليمات علي عثمان أحمد رئيس المركز.

وفى هذا الصدد قامت إدارتى النظافة والتجميل والإشغالات بمركز ومدينة أرمنت، بأعمال نظافة وتمهيد بعض الطرق الداخلية وشوارع مدينة أرمنت، حيث تم العمل على رفع الإشغالات والمخلفات، وذلك تحت إشراف مدير المرافق ومدير الإشغالات ومشرفي النظافة ومعدات المركز.

كما تشهد مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى حملات التجميل والتطوير لمداخل القرى المختلفة، وذلك إستمراراً لتوجيهات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين، ووفقاً لتعليمات علي عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بتمهيد مدخل أرمنت الحيط من موقف الحواجر إلى الطريق السريع، كما تم تمهيد طريق الصف بقرية السلام وطريق حاجر أبو دغار مروراً بعزبة جاد وأبو برعى، وذلك لحين الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وتحت إشراف رئيس قرية السلام ومدير المرافق بالمركز، ومشرفي النظافة والتجميل بالمركز ومعدات المركز.

كما قامت إدارة النظافة والتجميل بمدينة أرمنت، بتمهيد وتسوية طريق مجمع المحاكم بأرمنت الوابورات وحتى مشاية مشيمش بأرمنت الحيط، كما تم قص وتهذيب الأشجار على جانب الطريق، والتي كانت تعد مصدر للخطر مع أسلاك الكهرباء المجاورة، وأيضاً لإتضاح الرؤية للمارة ليلا ونهاراً، حيث تتم الأعمال تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ومشرفي النظافة والتجميل بالمركز ومعدات المركز .