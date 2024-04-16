كيف واجهت بنى سويف انتشار الناموس والحشرات الطائرة بالمدن والقرى؟

بنى سويف هانى فتحى

وضعت محافظة بنى سويف، خطة لمواجهة انتشار البعوض والناموس والحشرات الطائرة، داخل كافة قرى ومدن المحافظة، من خلال رفع تراكمات القمامة، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى لرشح الحشرات الضارة .

ونظمت محافظة بنى سويف، حملات يومية لمحاربة انتشار انتشار البعوض والناموس والحشرات الطائرة، شاركت فيها وحده ناقلات الأمراض، وإدارة شؤون البيئة، ومديرية الصحة، من خلال استخدام جهاز الضباب الحرارى بالإضافة إلى خطة للترصد الحشرى.

ووضعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا غرب محافظة بنى سويف ، خطة للترصد الحشرى لنواقل الأمراض ، من خلال الوحدة المحلية والإدارة الصحية وقسم ناقلات الأمراض، بالإضافة إلى أعمال رش الشوارع بالمدينة وبعض القرى وفق جدول باستخدام جهاز الضباب الحراري.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، بإشراف المحاسب محمد بكرى ، أعمال مكافحة انتشار الناموس والحشرات الضاره ، حيث واصلت وحدة ناقلات الأمراض، أعمال رش الشوارع لمحاربة انتشار البعوض والناموس باستخدام جهاز الضباب الحراري.

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض من أعمال رش قرى الوحدات المحلية ، باستخدام جهاز الضباب الحرارى ، حيث تم الانتهاء من أعمال الرش داخل مدينة ببا وقرى الوحدة المحلية لقرية طنسا بنى مالو منها قرى بنى ماضى وبنى قاسم .

كما استهدفت الحملات المنتشرة على مستوى قرى المحافظة، رش الذباب والحشرات الزاحفة والبعوض في شوارع القرى والمدن بالإضافة إلى رش والمنازل المطلة على الأراضي الزراعية والترع والمصارف وكذلك أمام دور العبادة والمصالح الحكومية.



جهاز الضباب الحرارى ببنى سويف



جهاز الضباب الحرارى



رش الشوارع



رش شوارع بنى سويف



