كل ما تريد معرفته عن مشروع الصرف المتكامل في الأقصر بتكلفة 109 ملايين يورو

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد 10 قرى ونجوع مدن محافظة الأقصر، أحد أضخم المشروعات القومية لدعمها برعاية ودعم البنك الإفريقي لـ10 قرى بمبلغ 109 مليون يورو، وهو مشروع الصرف الصحى المتكامل بالتعاون مع شركة مياه الأقصر، ويتم تنفيذه بإشراف مسئولي البنك وشركة المياه ومحافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء تفاصيل مشروع الصرف الصحى المتكامل لدعم قرى الأقصر:-

1. مشروع الصرف الصحى المتكامل تم إطلاقه منذ سنوات برعاية البنك الإفريقي للتنمية

2. البنك الإفريقي للتنمية يقدم تمويل للمشروع تصل قيمته لمبلغ 109 مليون يورو

3. يخدم المشروع 8 قرى بإسنا من قرى حياة كريمة وقريتين في مدينة الطود شرق الأقصر

4. تشمل قرى إسنا بالمشروع ما يلي:- (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)

5. تشمل قرى مركز ومدينة الطود بالمشروع ما يلي:- (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)

6. يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية لخدمة حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى

7. يقوم مسئولي بنك التنمية الأفريقي AFDB بزيارات دورية للأقصر لمناقشة الآليات والأطر الرئيسية لتنفيذ المشروع بقرى المحافظة

8. محافظ الأقصر أكد على إزالة أيه معوقات قد تؤثر على سرعة الإنجاز فى المشروع بالقرى

9. يتم بالمشروع العمل في محطة معالجة الكيمان وخط طرد 700 مم وخط السيب

10. يتم بالمشروع العمل بمحطة رفع صرف صحي الكيمان الرئيسية وشبكة إنحدار صرف صحي أصفون (كلستر الكيمان)

11. يتم بالمشروع العمل بمحطة معالجة صرف صحي الدبابية (كلستر الدبابية)





اجتماع لمناقشة العمل فى مشروع الصرف الصحى المتكامل بالأقصر



تفاصيل العمل فى مشروع الصرف الصحى المتكامل في الأقصر