فريق طبى بمستشفى جامعة القناة يجرى عملية استئصال للقولون بالمنظار الجراحى

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه استكمالا لمسيرة الإنجازات التي شهدتها مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي في الآونة الاخيرة، قام فريق طبي متميز بإجراء عملية استئصال كلي للقولون بالمنظار الجراحي، عن طريق فتحات متناهية الصغر، وهي من حالات المناظير المتقدمة التي تحتاج لمهارة عالية وتدريب من الفريق الجراحي، لافتاً إلى أن هذه العملية تُعد من أوائل الحالات التي يتم إجراؤها من هذا النوع في منطقة القناة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُبين مهارة ودقة أطباء مستشفى جامعة قناة السويس في التشخيص والعلاج بأحدث الطرق الجراحية.

ومن جانبه، حرص الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على تقديم الشكر لوحدة مناظير الجهاز الهضمي، برئاسة الدكتور نشأت سليمان أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، وفريق العمل بقسم الجراحة العامة برئاسة الدكتور محمد عبدالمعطي، وفريق الجراحة القائم بالعملية برئاسة الدكتور محمد عامر، وفريق التخدير برئاسة الدكتور إسلام جمال، والدكتور أحمد مهدي مدير العمليات الكبرى، ومس سحر عبدالوارث مدير هيئة التمريض وفريق العمل الخاص بالعملية والعمليات الكبرى، وفريق فني الأشعة وفريق المعمل، والفريق الإدارى بالعمليات الكبرى، للإنجازات الطبية المتتالية وتقديم أعلى خدمة مجتمعية بالقطاع الطبي بإقليم القناة.

يذكر أن المريض البالغ من العمر 39 عام يعاني من النزيف وفقر الدم، وتم عمل منظار قولوني تشخيصي بواسطة أطباء مناظير الجهاز الهضمي، تحت إشراف رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي؛ وتبين وجود التهاب تقرحي بالقولون غير مستجيب للعلاج الدوائي أو البيولوجي، وبعد عمل الفحوصات اللازمة- تم تحضير المريض لإجراء العملية والتي تمت على أكمل وجه.

