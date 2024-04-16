اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:13 م
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ضبط 8000 قطعة العاب نارية بحملة تموينية على المحلات بمركز سوهاج.. صور

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:43 م
ضبط 8000 قطعة العاب نارية بحملة تموينية على المحلات بمركز سوهاج.. صور جانب من المضبوطات
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه عقب تعدد حالات الإصابة خاصة من الأطفال وعلاجهم بالمستشفيات من جراء استخدام الألعاب النارية، أنه تم تكثيف الحملات على المحلات المعروف عنها بيع الألعاب النارية بسوهاج، وتم ضبط 8000 قطعة أعاب نارية متنوعة يتم عرضها للبيع بالإشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين بدائرة مركز سوهاج صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من خلال الحملات على الأسواق تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية منها 20 كيلو جرام من الحلاة الطحينية وجاءت الحملة بمشاركة المهندس عفت رفعت وكيل المديرية لشؤن الرقابة وسحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك وعبدالحميد على مدير إدارة تموين مركز سوهاج.

وأنهى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تصريحاته الصحفية أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة في شأنها وأن المديرية مستمرة في أعمال الحملات على كافة المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة ومن أجل القطاء على ظاهرة بيع الألعاب النارية بشكل كامل من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال وضمان تقديم سلع غذائية صالحة للإستخدام من أجل أمن وسلامة المواطن.

الألعاب النارية المضبوطه
الألعاب النارية المضبوطه

 

التحفظ على المضبوطات
التحفظ على المضبوطات

 

جانب من مضبوطات الحملة
جانب من مضبوطات الحملة

 

حملة التموين اليوم
حملة التموين اليوم

 







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