ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال بالإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض.
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي
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