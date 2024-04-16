اليوم السابع
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ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الأقصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:50 ص
ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية فى الأقصر حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (3  عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال بالإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض.







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