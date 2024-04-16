ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه فى حملات أمنية بالإسكندرية والشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية، الشرقية" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـقرابة 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسكندرية، الشرقية) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، وضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.. وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- سيارة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,800 مليون جنيه) تقريباً.