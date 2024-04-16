ضبط سيارتين نقل محملين 7300 عبوة ألعاب نارية فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق،لاسيما صانعي الألعاب النارية، والتي تشكل خطراً كبيراً على حياة الأطفال والمواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة ،وقد تمكنت الحملة من ضبط سيارات ربع نقل محملة ،عدد 7300 عبوة شماريخ والعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ،والتي تهدد المواطنين وتشكل خطر عليهم وعلى أطفالهم ،وذلك قبل طرحها بالأسواق.



تم التحفظ على المضبوطات السيارات بمعرفة الجهة الضابطة تحرر المحضر رقم 12696 جنح مركز الفيوم واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



ومن خلاله أوضح المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن هناك تكثيف الحملات مكبرة بجميع مراكز وقرى المحافظة والتي تلاحق تجار وصانعي الألعاب النارية ،ضبطهم وذلك حرصاً على سلامة الأطفال والمواطنين من تلك هذه الألعاب وأيضاً تحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.