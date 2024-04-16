أسماء ضحايا ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

ينشر "اليوم السابع" أسماء 21 شخصًا منهم 8 متوفيين بينهم ثلاث أطفال، وهم ضحايا حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم عند بوابات دهشور اتجاه محافظة القاهرة، حيث انقلبت السيارة عدة مرات، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا ووفاة 8.

أسفر حادث انقلاب ميكروباص، عن مصرع كلا من : بسمله بهاء رجب عبد الفتاح 12 سنه ، و حمزة محمد شوقي 3 سنوات ، مروة حسن رجب 40سنه ، واحمد حسن عبد الفتاح ،25سنه ، و مها ممدوح عبد الرشيد 35سنه ، ومحمد شهدي السيد راشد 60سنه وجميعهم مقيمين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مشرحه مستشفي طاميه المركزي ، ووفاة احمد عبد الصمد ابراهيم 10سنوات ، نادر سيد محمود علي 35سنه ومقيمين ببني غانم بمحافظة المنيا ، توفي داخل سيارة الإسعاف وتم نقلهم إلي مشرحه مستشفي 6 اكتوبر.

واستقبلت مستشفى 6 اكتوبر ، 13 مصابًا في حادث انقلاب السيارة، وهم عبد الصمد ابراهيم عبد الدايم 42 سنه، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وأسماء حسن رجب ، 26 سنة، مصاب بكدمات، وتيسير عبد الصمد ابراهيم ، 13 سنه مصابة بكدمات، وابراهيم عبد الصمد ابراهيم ، مجهول السن، مصاب بكدمات، وملك عبد الصمد ابراهيم مجهولة السن ، مصابه بكدمات وسحجات، ورحمه عبد الصمد ابراهيم ، مجهوله السن ، مصابه باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، بثينة عثمان عبد الغني، 40 سنة، مصابه باشتباه ارتجاج ، وحسن محمود سيد ، 4 سنوات ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ومقيمين جميعا بمحافظة المنيا ، واربع اشخاص مجهولين الاسم والهوية.