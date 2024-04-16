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صحفية صينية: بكين تريد تعزيز العلاقات مع برلين والاتحاد الأوروبي

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:09 م
صحفية صينية: بكين تريد تعزيز العلاقات مع برلين والاتحاد الأوروبي سعاد ياي شين هوا
كتب محمد شرقاوى

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قالت سعاد ياي شين هوا، الصحفية الصينية، إن الصين تهتم كثيرا بزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث تريد أن تعزز عبر هذه الزيارة علاقاتها وتنسيقها مع الجانب الألماني، وتنسيقها مع الجانب الأوروبي.

وأضافت "شين"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك بعض الاختلافات بين الصين والدول الأوروبية في الموضوعات المختلفة بما فيها الموضوعات السياسية والتجارية والاقتصادية، لكن من جانبها تعتقد الصين والدول الأوروبية أنه ليست لديها خلافات كبيرة أو مواجهة.

ولفتت أن التعاون بين الصين والدول الأوروبية يعتبر اتجاها رئيسيا لذلك تلتزم بكين دائما بتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع الجانب الأوروبي، مشيرا إلى أن زيارة "شولتس" للصين تعتبر فرصة جيدة لتعزيز التنسيق والحوار بين البلدين، ومن الملاحظ أن الوفد المرافق له تضمن عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف الشركات الألمانية.







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الاتحاد الأوروبي




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