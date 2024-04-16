شعبة المخابز: انخفاض سعر الخبز السياحى خلال الأيام المقبلة

كتب الأمير نصرى

قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تعقد اجتماعاً مع وزير التموين، وذلك في ضوء المستجدات في الآونة الأخيرة، حيث إنها شهدت قبيل رمضان وخلاله ارتفاع في أسعار الدقيق حتى باتت الأمور مستقرة مؤخراً، حيث تراجعت الأسعار بشكل كبير.



وأوضح خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" الأسباب التي أدت لانخفاض الأسعار لكون الدقيق الفاخر يعتمد في أسعاره كلية على سعر صرف الدولار ومع التخلص من السوق السوداء واستقرار سعر الصرف، لايوجد مبررا للاستمرار في الوضع السابق الخاص بالأسعار.



تابع : "دي رسالة مهمة علشان الناس تفهم حقيقة ارتفاع الأسعاروالانخفاض يشعر الناس بالفرق، ويكون هناك مصداقية في العمل والآداء".

وحول معدلات الانخفاض المتوقع في الخبز السياحي قال : "الأسعار الأخيرة كان سعر الرغيف يتراوح مابين 2 إلى 3 جنيهات باختلاف المناطق وفي ضوء التطورات قدمت رؤيتنا كشعبة لوزير التموين، ولذلك سيعقد اجتماعاً اليوم وبه قيادات الشعبة ومجموعات من أصحاب المخابز من محافظات مختلفة لوضع أطر على الأقل أن تضمن الدولة ثبات سعر الدقيق الذي تنتجه المطاحن، وبدأت بعض المخابز في الاستجابة في خفض الأسعار مثلاً أبو خمسة بقى بتلاتة".

وكشف أن هناك بعض المطالب سوف يتم مناقشتها في الاجتماع في طليعتها ثبات سعر الخامة الأصيلة وهي الدقيق من جهة، وثانياً عندما يحدث الثبات سوف نتفق مع المخابز على وزن واحد وسعر واحد وهذا يتوقف على الاتفاق على سعر الدقيق، متوقعاً أن خفض أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو ستشهد انخفاضات تتراوح مابين 20-25% بحسب مايتم الاتفاق عليه فى الاجتماع.



وعن تكلفة إنتاج الرغيف البلدي قال : " تكلفة الرغيف البلدي وصلت إلى 120 قرشا، والدولة عوضتنا."



